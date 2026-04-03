Крупнейшее газовое месторождение Израиля восстановило добычу: что это изменит для рынка

Крупнейшее газовое месторождение Израиля "Левиафан" официально возобновило работу после 33-дневной вынужденной остановки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Добыча на объекте была приостановлена 28 февраля по приказу правительства по соображениям безопасности из-за начала военного конфликта с Ираном.

Представитель акционера проекта Newmed Energy LP подтвердил, что энергоресурс снова поставляется как на внутренний рынок страны, так и для экспортных нужд.

Стратегическое значение объекта

Месторождение "Левиафан", управляемое американской корпорацией Chevron, играет ключевую роль в обеспечении энергетической стабильности Восточного Средиземноморья.

Кроме покрытия собственных нужд Израиля, объект является основным источником голубого топлива для Египта.

До остановки Каир получал через трубопровод около 1 миллиарда кубических футов газа в сутки, а прекращение поставок вынудило страну вводить меры по нормированию энергопотребления.

Запуск "Левиафана" производится на фоне длительной нестабильности и новых атак на инфраструктуру соседних стран. Пока израильское месторождение возвращается к работе, в регионе зафиксированы повреждения электростанций и нефтеперерабатывающих заводов в Кувейте, а также остановка газового завода в Абу-Даби.

В то же время другое израильское месторождение "Кариш", эксплуатируемое компанией Energean Plc, остается закрытым по решению правительства.

Финансовые последствия и реакция рынка

Компания Newmed Energy обнародовала предварительные оценки, согласно которым месячный простой существенно не повлияет на общий денежный поток за 2026 год.

Акции компании на бирже в Тель-Авиве продемонстрировали рост на 1,6% сразу после новостей о перезапуске.

Пока партнеры проекта изучают юридические основания для получения от государства компенсации за вынужденное прекращение добычи газа во время боевых действий.

Напомним, в Объединенных Арабских Эмиратах приостановлена работа крупнейшего газоперерабатывающего завода после пожара. Это уже второй случай остановки сделок на проекте с начала войны на Ближнем Востоке.