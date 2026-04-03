Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,03

EUR

50,46

--0,36

Наличный курс:

USD

43,65

43,50

EUR

50,70

50,45

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Крупнейшее газовое месторождение Израиля восстановило добычу: что это изменит для рынка

Левиофан
Месторождение Левиафан вернулось к работе/Leviathan

Крупнейшее газовое месторождение Израиля "Левиафан" официально возобновило работу после 33-дневной вынужденной остановки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Добыча на объекте была приостановлена 28 февраля по приказу правительства по соображениям безопасности из-за начала военного конфликта с Ираном.

Представитель акционера проекта Newmed Energy LP подтвердил, что энергоресурс снова поставляется как на внутренний рынок страны, так и для экспортных нужд.

Стратегическое значение объекта

Месторождение "Левиафан", управляемое американской корпорацией Chevron, играет ключевую роль в обеспечении энергетической стабильности Восточного Средиземноморья.

Кроме покрытия собственных нужд Израиля, объект является основным источником голубого топлива для Египта.

До остановки Каир получал через трубопровод около 1 миллиарда кубических футов газа в сутки, а прекращение поставок вынудило страну вводить меры по нормированию энергопотребления.

Запуск "Левиафана" производится на фоне длительной нестабильности и новых атак на инфраструктуру соседних стран. Пока израильское месторождение возвращается к работе, в регионе зафиксированы повреждения электростанций и нефтеперерабатывающих заводов в Кувейте, а также остановка газового завода в Абу-Даби.

В то же время другое израильское месторождение "Кариш", эксплуатируемое компанией Energean Plc, остается закрытым по решению правительства.

Финансовые последствия и реакция рынка

Компания Newmed Energy обнародовала предварительные оценки, согласно которым месячный простой существенно не повлияет на общий денежный поток за 2026 год.

Акции компании на бирже в Тель-Авиве продемонстрировали рост на 1,6% сразу после новостей о перезапуске.

Пока партнеры проекта изучают юридические основания для получения от государства компенсации за вынужденное прекращение добычи газа во время боевых действий.

Напомним, в Объединенных Арабских Эмиратах приостановлена работа крупнейшего газоперерабатывающего завода после пожара. Это уже второй случай остановки сделок на проекте с начала войны на Ближнем Востоке.

Автор:
Татьяна Бессараб