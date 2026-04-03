Найбільше газове родовище Ізраїлю відновило видобуток: що це змінить для ринку

Левіафан
Родовище Левіафан повернулося до роботи/Leviathan

Найбільше газове родовище Ізраїлю “Левіафан” офіційно відновило роботу після 33-денної вимушеної зупинки. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє агентство Bloomberg.

Видобуток на об'єкті був призупинений 28 лютого за наказом уряду з міркувань безпеки через початок воєнного конфлікту з Іраном.

Речник акціонера проєкту Newmed Energy LP підтвердив, що енергоресурс знову постачається як на внутрішній ринок країни, так і для експортних потреб.

Стратегічне значення об’єкта 

Родовище "Левіафан", яким керує американська корпорація Chevron, відіграє ключову роль у забезпеченні енергетичної стабільності Східного Середземномор'я.

Окрім покриття власних потреб Ізраїлю, об’єкт є основним джерелом блакитного палива для Єгипту.

До зупинки Каїр отримував через трубопровід близько 1 мільярда кубічних футів газу на добу, а припинення поставок змусило країну впроваджувати заходи з нормування енергоспоживання.

Запуск "Левіафана" відбувається на тлі тривалої нестабільності та нових атак на інфраструктуру сусідніх країн. Поки ізраїльське родовище повертається до роботи, у регіоні зафіксовано пошкодження електростанцій та нафтопереробних заводів у Кувейті, а також зупинку газового заводу в Абу-Дабі.

Водночас інше ізраїльське родовище "Каріш", яке експлуатує компанія Energean Plc, залишається закритим за рішенням уряду.

Фінансові наслідки та реакція ринку

Компанія Newmed Energy оприлюднила попередні оцінки, згідно з якими місячний простій суттєво не вплине на загальний грошовий потік за 2026 рік.

Акції компанії на біржі в Тель-Авіві продемонстрували зростання на 1,6% одразу після новин про перезапуск.

Наразі партнери проєкту вивчають юридичні підстави для отримання від держави компенсації за вимушене припинення видобутку газу під час бойових дій.

Нагадаємо, в Об'єднаних Арабських Еміратах призупинено роботу найбільшого газопереробного заводу після пожежі. Це вже другий випадок зупинки операцій на проєкті з початку війни на Близькому Сході.

Автор:
Тетяна Бесараб