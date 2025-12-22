Запланована подія 2

Крупнейшие региональные рынки новых авто в ноябре

авто
Пять регионов обеспечили более 60% продаж новых автомобилей в ноябре / Depositphotos

В ноябре крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Харьковская области.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Совокупно эти регионы обеспечили 60,5% всех продаж новых легковых автомобилей за месяц.

Лидером по количеству регистраций стала столица – в Киеве было приобретено 2 585 новых авто. В Киевской области зарегистрировали 794 автомобиля, в Днепропетровской области — 693. Львовская область показала результат в 472 авто, а Харьковская — 446 единиц.

Относительно моделей-лидеров, в Киеве бестселлером луны стал компактный кроссовер Renault Duster. В Киевской и Львовской областях чаще всего выбирали BYD Leopard 3.

В Днепропетровской области лидерскую позицию занял Fiat Titano, а среди жителей Харьковской области наибольшим спросом пользовался Volkswagen ID.Unyx.

В ноябре 2025 года средний возраст легковых автомобилей на внутреннем рынке Украины вырос до 16,6 года. По сравнению с октябрем показатель увеличился на 0,2 года, что свидетельствует об активизации продаж в наиболее бюджетных и возрастных сегментах вторичного рынка.

Автор:
Татьяна Гойденко