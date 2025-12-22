Найбільші регіональні ринки нових авто у листопаді

У листопаді найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Харківська області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Сукупно ці регіони забезпечили 60,5% усіх продажів нових легковиків за місяць.

Лідером за кількістю реєстрацій стала столиця — у Києві було придбано 2 585 нових авто. На Київщині зареєстрували 794 автомобілі, у Дніпропетровській області — 693. Львівська область показала результат у 472 авто, а Харківська — 446 одиниць.

Щодо моделей-лідерів, у Києві бестселером місяця став компактний кросовер Renault Duster. У Київській та Львівській областях найчастіше обирали BYD Leopard 3.

На Дніпропетровщині лідерську позицію зайняв Fiat Titano, а серед мешканців Харківської області найбільшим попитом користувався Volkswagen ID.Unyx.

Додамо, у листопаді 2025 року середній вік легкових автомобілів на внутрішньому ринку України зріс до 16,6 року. Порівняно з жовтнем показник збільшився на 0,2 року, що свідчить про активізацію продажів у найбільш бюджетних та вікових сегментах вторинного ринку.