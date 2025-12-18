Річні витрати на авто в Україні 2025: що потрібно знати кожному водію

Утримання власного автомобіля в Україні у 2025 році залишається значним фінансовим навантаженням. За оцінками експертів, середні річні витрати на легковий автомобіль становлять від 60 000 до понад 150 000 грн, залежно від класу авто, пробігу, вартості пального, страхування, технічного обслуговування тощо.

Яка стаття витрат є найбільшою і як можна зекономити на утриманні авто, не ризикуючи безпекою — читайте в матеріалі Delo.ua.

Основні витрати на автомобіль у цьому році

Високі ціни на пальне та подорожчання страхових полісів залишаються головними чинниками підвищення витрат. До цього додаються зростання витрат на технічне обслуговування, податкове навантаження для дорогих авто та природна амортизація транспортних засобів, що потребує регулярного обслуговування.

Пальне — ключова стаття витрат. Середня ціна бензину А-95 у 2025 році становить 55–62 грн/л, дизельного пального — близько 53 грн/л. Для регулярних поїздок витрати на пальне можуть сягати кількох тисяч гривень на місяць.

Страхування авто (ОСЦПВ). Вартість обов’язкової автоцивілки зросла через перехід до вільного ціноутворення. Поліс для легкового автомобіля коштує 2 500–10 000 грн на рік, залежно від регіону, потужності двигуна та страхової компанії. Лише у першому кварталі 2025 року українці витратили на автоцивілку понад 4,5 млрд грн, що на 136% більше, ніж роком раніше.

Технічне обслуговування. Проходження обов’язкового техогляду в середньому коштує 1 700 грн, без урахування сезонного обслуговування, заміни запчастин або непередбачених ремонтів.

Власники автомобілів віком до 5 років і вартістю понад 3 млн грн сплачують 25 000 грн на рік. За перші п’ять місяців 2025 року власники таких авто заплатили понад 95 млн грн.

Орієнтовні річні витрати на авто в Україні

Економ-клас: 60 000–80 000 грн/рік

Середній клас: 80 000–120 000 грн/рік

Преміум-клас: понад 120 000 грн/рік (з урахуванням податку на розкіш)

Ці цифри не включають додаткові витрати на паркування, штрафи, кредитні платежі, сезонну заміну шин та непередбачені ремонти, що може значно збільшити річний бюджет.

Як зекономити на утриманні авто

Щоб зменшити витрати на утримання автомобіля, варто звернути увагу на кілька простих кроків: економне водіння та оптимізація маршрутів допомагають значно скоротити витрати на пальне.

Порівняння цін на ОСЦПВ і ретельний вибір страхової компанії можуть зекономити до 30% вартості полісу. Регулярне технічне обслуговування, зокрема своєчасна заміна мастил і фільтрів, знижує ризик дорогих ремонтів і продовжує термін служби авто.

Використання програм лояльності та сервісних пакетів, які пропонують деякі СТО та автосервіси для постійних клієнтів, також дозволяє заощаджувати. Для власників преміум-авто важливо обирати моделі з меншим податковим навантаженням, адже «податок на розкіш» може суттєво збільшити витрати.

Завдяки цим простим заходам власники автомобілів можуть зробити річні витрати більш передбачуваними та керованими, а утримання авто — економнішим.

