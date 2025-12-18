Запланована подія 2

Годовые расходы на авто в Украине 2025: что нужно знать каждому водителю

СТО, обслуживание авто, Содержание собственного автомобиля в Украине в 2025 году
Горючее – ключевая статья расходов. Фото: Freepik

Содержание собственного автомобиля в Украине в 2025 году остается значительной финансовой нагрузкой. По оценкам экспертов, средние годовые расходы на легковой автомобиль составляют от 60 000 до 150 000 грн, в зависимости от класса машины, пробега, стоимости горючего, страхования, технического обслуживания и т.д.

Какая статья расходов наибольшая и как можно сэкономить на содержании авто, не рискуя безопасностью — читайте в материале Delo.ua.

Основные расходы на автомобиль в этом году

Высокие цены на топливо и удорожание страховых полисов остаются главными факторами повышения расходов. К этому прибавляется рост затрат на техническое обслуживание, налоговую нагрузку для дорогих авто и естественную амортизацию транспортных средств, что требует регулярного обслуживания.

Горючее ключевая статья расходов. Средняя цена бензина А-95 в 2025 году составляет 55–62 грн/л, дизельного горючего  около 53 грн/л . Для регулярных поездок расходы на горючее могут достигать нескольких тысяч гривен в месяц.

Страхование авто (ОСГПО). Стоимость обязательной автогражданки выросла из-за перехода к свободному ценообразованию. Полис для легкового автомобиля стоит 2500–10 000 грн в год, в зависимости от региона, мощности двигателя и страховой компании. Только в первом квартале 2025 года украинцы потратили на автогражданку более 4,5 млрд грн, что на 136% больше, чем годом ранее.

Техническое обслуживание. Прохождение обязательного техосмотра в среднем стоит 1700 грн , без учета сезонного обслуживания, замены запчастей или непредвиденных ремонтов.

Владельцы автомобилей в возрасте до 5 лет и стоимостью более 3 млн грн уплачивают 25 000 грн в год. За первые пять месяцев 2025 года владельцы таких авто заплатили более 95 млн грн.

Примерные годовые расходы на авто в Украине.

  • Эконом-класс: 60 000–80 000 грн/год
  • Средний класс: 80 000–120 000 грн/год
  • Премиум-класс: более 120 000 грн/год (с учетом налога на роскошь)

Эти цифры не включают дополнительные парковочные расходы, штрафы, кредитные платежи, сезонную замену шин и непредвиденные ремонты, что может значительно увеличить годовой бюджет.

Как сэкономить на содержании авто

Чтобы снизить затраты на содержание автомобиля, стоит обратить внимание на несколько простых шагов: экономное вождение и оптимизация маршрутов помогают значительно сократить расходы на топливо.

Сравнение цен на ОСАГО и тщательный выбор страховой компании могут сэкономить до 30% стоимости полиса. Регулярное техническое обслуживание, в частности своевременная замена смазочных масел и фильтров, снижает риск дорогостоящих ремонтов и продлевает срок службы авто.

Использование программ лояльности и сервисных пакетов, предлагающих некоторые СТО и автосервисы для постоянных клиентов, также позволяет экономить. Для владельцев премиум-авто важно выбирать модели с меньшей налоговой нагрузкой, ведь налог на роскошь может существенно увеличить расходы.

Благодаря этим простым мероприятиям владельцы автомобилей могут сделать годовые расходы более предсказуемыми и управляемыми, а содержание авто  более экономным.

Напомним, как изменился рынок подержанных автомобилей в Украине в 2025 году.

Автор:
Алик Сахно