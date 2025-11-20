- Категория
Крупнейшие региональные рынки октября: где украинцы покупали новые авто
В октябре крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Одесская области.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Укравтопром ".
На эти пять регионов пришлось 60% всех октябрьских продаж новых автомобилей.
Продажа по регионам
- Киев – 2419 приобретенных авто,
- Киевская область – 761 регистрация,
- Днепропетровская область – 613 авто,
- Харьковская область – 463 авто,
- Одесская область – 426 авто.
Бестселлеры рынка
- Киев: самой популярной моделью луны стал кроссовер Toyota RAV4.
- Киевщина и Днепропетровщина: лидером продаж был Volkswagen ID. Unyx.
- Харьковская и Одесская области: больше всего покупали BYD Song Plus.
В октябре автопарк Украины пополнили 13,8 тыс. легковых авто с бензиновыми двигателями. Это на 43% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.