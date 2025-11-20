Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

+0,06

EUR

48,52

--0,22

Наличный курс:

USD

42,28

42,19

EUR

49,04

48,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Крупнейшие региональные рынки октября: где украинцы покупали новые авто

автомобили
Где украинцы покупали новые авто / Depositphotos

В октябре крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Одесская области.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Укравтопром ".

На эти пять регионов пришлось 60% всех октябрьских продаж новых автомобилей.

Продажа по регионам

  • Киев – 2419 приобретенных авто,
  • Киевская область – 761 регистрация,
  • Днепропетровская область – 613 авто,
  • Харьковская область – 463 авто,
  • Одесская область – 426 авто.

Бестселлеры рынка

  • Киев: самой популярной моделью луны стал кроссовер Toyota RAV4.
  • Киевщина и Днепропетровщина: лидером продаж был Volkswagen ID. Unyx.
  • Харьковская и Одесская области: больше всего покупали BYD Song Plus.

В октябре автопарк Украины пополнили 13,8 тыс. легковых авто с бензиновыми двигателями. Это на 43% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Автор:
Татьяна Гойденко