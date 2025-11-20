Крупнейшие региональные рынки октября: где украинцы покупали новые авто

В октябре крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Одесская области.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Укравтопром ".

На эти пять регионов пришлось 60% всех октябрьских продаж новых автомобилей.

Продажа по регионам

Киев – 2419 приобретенных авто,

Киевская область – 761 регистрация,

Днепропетровская область – 613 авто,

Харьковская область – 463 авто,

Одесская область – 426 авто.

Бестселлеры рынка

Киев: самой популярной моделью луны стал кроссовер Toyota RAV4.

Киевщина и Днепропетровщина: лидером продаж был Volkswagen ID. Unyx.

Харьковская и Одесская области: больше всего покупали BYD Song Plus.

В октябре автопарк Украины пополнили 13,8 тыс. легковых авто с бензиновыми двигателями. Это на 43% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.