Найбільші регіональні ринки жовтня: де українці купували нові авто

У жовтні найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Харківська та Одеська області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

На ці п’ять регіонів припало 60% усіх жовтневих продажів нових авто.

Продажі за регіонами

Київ – 2419 придбаних авто,

Київська область – 761 реєстрація,

Дніпропетровська область – 613 авто,

Харківська область – 463 авто,

Одеська область – 426 авто.

Бестселери ринку

Київ: найпопулярнішою моделлю місяця став кросовер Toyota RAV4.

Київщина та Дніпропетровщина: лідером продажів був Volkswagen ID. Unyx.

Харківська та Одеська області: найбільше купували BYD Song Plus.

Додамо, у жовтні автопарк України поповнили 13,8 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 43% більше, ніж за аналогічний період торік.