Найбільші регіональні ринки жовтня: де українці купували нові авто
У жовтні найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Харківська та Одеська області.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
На ці п’ять регіонів припало 60% усіх жовтневих продажів нових авто.
Продажі за регіонами
- Київ – 2419 придбаних авто,
- Київська область – 761 реєстрація,
- Дніпропетровська область – 613 авто,
- Харківська область – 463 авто,
- Одеська область – 426 авто.
Бестселери ринку
- Київ: найпопулярнішою моделлю місяця став кросовер Toyota RAV4.
- Київщина та Дніпропетровщина: лідером продажів був Volkswagen ID. Unyx.
- Харківська та Одеська області: найбільше купували BYD Song Plus.
Додамо, у жовтні автопарк України поповнили 13,8 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 43% більше, ніж за аналогічний період торік.