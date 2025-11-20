Запланована подія 2

Найбільші регіональні ринки жовтня: де українці купували нові авто

автомобілі
Де українці купували нові авто / Depositphotos

У жовтні найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Харківська та Одеська області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

На ці п’ять регіонів припало 60% усіх жовтневих продажів нових авто.

Продажі за регіонами

  • Київ – 2419 придбаних авто,
  • Київська область – 761 реєстрація,
  • Дніпропетровська область – 613 авто,
  • Харківська область – 463 авто,
  • Одеська область – 426 авто.

Бестселери ринку

  • Київ: найпопулярнішою моделлю місяця став кросовер Toyota RAV4.
  • Київщина та Дніпропетровщина: лідером продажів був Volkswagen ID. Unyx.
  • Харківська та Одеська області: найбільше купували BYD Song Plus.

Додамо, у жовтні автопарк України поповнили 13,8 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 43% більше, ніж за аналогічний період торік.

Автор:
Тетяна Гойденко