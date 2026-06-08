Крупнейший банк Италии Intesa Sanpaolo хочет купить конкурента за 30 млрд евро

Крупнейшая банковская группа Италии Intesa Sanpaolo объявила неприглашенное предложение о приобретении конкурента Monte dei Paschi di Siena, являющегося одним из старейших банков мира. Сумма сделки составляет €30,6 млрд или около $35 млрд.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Предложение Intesa Sanpaolo предусматривает премию 12,5% от цены закрытия акций Monte dei Paschi в пятницу. Общая оценка сделки составляет €30,6 млрд против рыночной стоимости MPS на уровне €27,4 млрд.

В случае успешного завершения сделки, объединенная структура станет второй по величине банковской группой еврозоны по рыночной стоимости после испанской Santander. Intesa Sanpaolo оценивает капитализацию объединенного банка в €126 млрд, а целевую чистую прибыль в 2029 году - в €16 млрд.

Чтобы уменьшить риски, связанные с конкуренцией, Intesa Sanpaolo договорилась со страховой компанией Unipol о продаже банковского бизнеса, состоящей из 635 отделений MPS, а также бренда Monte dei Paschi, если предложение будет успешным. Аналогичную схему Intesa и Unipol использовали при соглашении с UBI в 2020 году.

Intesa Sanpaolo после покупки UBI получила около пятой части банковского рынка Италии. С этого времени банк избегал новых крупных сделок на внутреннем рынке, ссылаясь на антимонопольные ограничения.

Monte dei Paschi di Siena после государственного спасения в 2017 году был реприватизирован в 2023-2024 годах. Банк стал одним из центров консолидации итальянского финансового сектора после приобретения Mediobanca в прошлом году. Это соглашение сделало MPS крупнейшим инвестором в страховой компании Generali.

В активную фазу консолидации также присоединился Banco BPM. В воскресенье его совет директоров единогласно одобрил попытку начать переговоры с Monte dei Paschi по поводу потенциального объединения двух банков в формате слияния равных.

Добавим, что в Украине наиболее прибыльными банками стали ПриватБанк, Сбербанк, Райффайзен Банк, Универсал Банк (monobank) и Укрэксимбанк, а наиболее убыточными – ПИН и Кристалл Банк.