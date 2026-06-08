Найбільший банк Італії Intesa Sanpaolo хоче купити конкурента за 30 млрд євро

Найбільша банківська група Італії Intesa Sanpaolo оголосила незапрошену пропозицію щодо придбання конкурента Monte dei Paschi di Siena, який є одним із найстаріших банків світу. Сума угоди становить €30,6 млрд, або близько $35 млрд.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Пропозиція Intesa Sanpaolo передбачає премію 12,5% до ціни закриття акцій Monte dei Paschi у п’ятницю. Загальна оцінка угоди становить €30,6 млрд проти ринкової вартості MPS на рівні €27,4 млрд.

У разі успішного завершення угоди об’єднана структура стане другою за величиною банківською групою єврозони за ринковою вартістю після іспанської Santander. Intesa Sanpaolo оцінює капіталізацію об’єднаного банку в €126 млрд, а цільовий чистий прибуток у 2029 році — у €16 млрд.

Щоб зменшити ризики, пов’язані з конкуренцією, Intesa Sanpaolo домовилася зі страховою компанією Unipol про продаж банківського бізнесу, який складається з 635 відділень MPS, а також бренду Monte dei Paschi, якщо пропозиція буде успішною. Аналогічну схему Intesa та Unipol використовували під час угоди з UBI у 2020 році.

Intesa Sanpaolo після купівлі UBI отримала близько п’ятої частини банківського ринку Італії. Відтоді банк уникав нових великих угод на внутрішньому ринку, посилаючись на антимонопольні обмеження.

Monte dei Paschi di Siena після державного порятунку у 2017 році був реприватизований у 2023–2024 роках. Банк став одним із центрів консолідації італійського фінансового сектору після придбання Mediobanca торік. Ця угода зробила MPS найбільшим інвестором у страховій компанії Generali.

До активної фази консолідації також долучився Banco BPM. У неділю його рада директорів одноголосно схвалила спробу розпочати переговори з Monte dei Paschi щодо потенційного об’єднання двох банків у форматі злиття рівних.

Додамо, що в Україні найприбутковішими банками стали ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, Універсал Банк (monobank) та Укрексімбанк, а найбільш збитковими – ПІН та Кристал Банк.