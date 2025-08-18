Крупнейшую авиакомпанию Австралии оштрафовали на $58,6 млн за незаконные увольнения во время коронавируса

Крупнейшую австралийскую авиакомпанию Qantas оштрафовали на рекордные 90 миллионов австралийских долларов (около $58,6 млн) за незаконное увольнение 1800 работников во время пандемии.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Reuters.

Это самый большой штраф, когда-либо назначенный судом за нарушение трудового законодательства Австралии.

Судья Майкл Ли назвал решение Qantas уволить сотрудников в 2020 году и передать их обязанности подрядчикам нарушает право работников на объединение в профсоюзы.

Он отметил, что этот штраф не должен восприниматься как "расходы по ведению бизнеса" и должен стать важным сигналом для других работодателей.

Во время пандемии 2020 высшее руководство Qantas решило уволить 1820 наземных сотрудников и передать их работу подрядчикам.

Компания заявила, что это было коммерческое решение, но Федеральный суд в 2021 году признал этот шаг "отрицательным действием", препятствующим сотрудникам осуществлять свои права на рабочем месте и объединяться в профсоюзы, являющиеся нарушением Закона Австралии о справедливом труде.

Оценивая действия Qantas, Ли сказал, что он не убежден в подлинном раскаянии компании, и раскритиковал ее культуру, подход к связям с общественностью и стратегию судебных процессов.

Решение суда является частью более широкого соглашения, заключенного в декабре 2024 года, согласно которому Qantas также обязалась выплатить уволенным сотрудникам компенсационный фонд в размере 120 миллионов австралийских долларов.

В ответ на решение суда Qantas заявила, что оплатит штраф, как было приказано.

"Мы искренне приносим извинения каждому из 1820 работников наземного обслуживания и их семьям», – заявила главный исполнительный директор Ванесса Хадсон.

На фоне этой новости акции Qantas упали на 0,4 %.

