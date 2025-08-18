Найбільшу авіакомпанію Австралії оштрафували на $58,6 млн за незаконні звільнення під час пандемії коронавірусу

Найбільшу австралійську авіакомпанію Qantas оштрафували на рекордні 90 мільйонів австралійських доларів (близько $58,6 млн) за незаконне звільнення 1800 працівників під час пандемії.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Reuters.

Це найбільший штраф, коли-небудь призначений судом за порушення трудового законодавства Австралії.

Суддя Майкл Лі назвав рішення Qantas звільнити співробітників у 2020 році та передати їхні обов'язки підрядникам порушує право працівників на об'єднання в профспілки.

Він зазначив, що цей штраф не повинен сприйматися як "витрати на ведення бізнесу" і має стати важливим сигналом для інших роботодавців.

Під час пандемії 2020 року вище керівництво Qantas вирішило звільнити 1820 наземних співробітників та передати їхню роботу підрядникам.

Компанія заявила, що це було комерційне рішення, але Федеральний суд у 2021 році визнав цей крок "негативною дією", що перешкоджає співробітникам здійснювати свої права на робочому місці та об’єднуватися в профспілки, що є порушенням Закону Австралії про справедливу працю.

Оцінюючи дії Qantas, Лі сказав, що він не переконаний у справжньому розкаянні компанії, і розкритикував її культуру, підхід до зв'язків з громадськістю та стратегію судових процесів.

Рішення суду є частиною ширшої угоди, укладеної в грудні 2024 року, згідно з якою Qantas також зобов'язалася виплатити звільненим співробітникам компенсаційний фонд у розмірі 120 мільйонів австралійських доларів.

У відповідь на рішення суду, Qantas заявила, що сплатить штраф, як було наказано.

"Ми щиро вибачаємося перед кожним із 1820 працівників наземного обслуговування та їхніми родинами», – заявила головний виконавчий директор Ванесса Хадсон.

На тлі цієї новини акції Qantas впали на 0,4%.

