Кто зарабатывает больше всего: доходы 10 самых успешных украинских IT-компаний

По итогам первого полугодия 2025 года десять самых прибыльных подразделений украинских IT-компаний уже достигли более половины выручки, которую они имели за весь 2024 год. В некоторых случаях их чистая прибыль даже превысила прошлогодние результаты.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на DOU.

Такие данные следуют из анализа информации системы YC.Market, позволившей отследить финансовые показатели крупнейших юридических лиц из рейтинга топ-50 IT-компаний Украины.

В 2022 году лидерами по выручке оставались гиганты - "Эпам Системз" и "Глобаллоджик Украина". Их доходы превышали от 11 до 20 млрд. грн. Зато меньшие компании, например "Хайлоад Солюшнс" или "Софтсерв Технологии", только начинали постепенно увеличивать объемы.

Однако уже в 2023 году ситуация изменилась. "Финтех Бенд", "Хайлоад Солюшнс" и "Эпам Диджитал" показали стремительный рост выручки - от 149% до 3756%. В то же время, крупные игроки "Эпам Системз", "Люксофт Солюшнс", "Сиклум" и "Глобаллоджик Украина" зафиксировали спад — от минус 0,9% до минус 37,6%. Это привело к сокращению их чистой прибыли и налоговых отчислений.

Тенденция сохранилась и в 2024 году. Наибольший прирост выручки тогда зафиксировала "Хайлоад Солюшнс", тогда как "Финтех Бенд" продемонстрировала самый отрицательный результат.

Самым прибыльным подразделением в 2022 году была "Эпам Системз" с показателем 3,44 млрд грн. Этот результат стал рекордным среди украинских IT-компаний. В то время "Хайлоад Солюшнс" имела ущерб в размере 0,5 млн грн. Однако уже через год компания вышла в плюс с прибылью 775 млн грн, в 2024-м — 2,39 млрд грн, а за первое полугодие 2025-го заработала 1,43 млрд грн, удерживая позицию лидера.

Еще одна компания - "Софтсерв Технологии" - смогла вырасти с 1,9 млн грн в 2022 году до более 200 млн грн в 2023-2024 годах. Значительный прогресс продемонстрировала и "Эпам Диджитал": ее прибыль выросла почти в пять раз за три года - со 168 млн грн в 2022-м до 838 млн грн в 2024-м.

