Хто заробляє найбільше: прибутки 10 найуспішніших українських IT-компаній

За підсумками першого півріччя 2025 року десять найприбутковіших підрозділів українських IT-компаній вже досягли понад половини виторгу, який вони мали за весь 2024 рік. У деяких випадках їхній чистий прибуток навіть перевищив торішні результати.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на DOU.

Такі дані випливають з аналізу інформації системи YC.Market, яка дозволила відстежити фінансові показники найбільших юридичних осіб з рейтингу топ-50 IT-компаній України.

У 2022 році лідерами за виторгом залишалися гіганти — "Епам Системз" і "Глобаллоджик Україна". Їхні доходи перевищували від 11 до 20 млрд грн. Натомість менші компанії, як-от "Хайлоад Солюшнс" чи "Софтсерв Технології", лише починали поступово збільшувати обсяги.

Проте вже у 2023 році ситуація змінилася. "Фінтех Бенд", "Хайлоад Солюшнс" та "Епам Діджитал" показали стрімке зростання виторгу — від 149% до 3756%. Водночас великі гравці "Епам Системз", "Люксофт Солюшнс", "Сіклум" і "Глобаллоджик Україна" зафіксували спад — від мінус 0,9% до мінус 37,6%. Це призвело до скорочення їхнього чистого прибутку та відповідно податкових відрахувань.

Тенденція збереглася й у 2024 році. Найбільший приріст виторгу тоді зафіксувала "Хайлоад Солюшнс", тоді як "Фінтех Бенд" продемонструвала найбільший негативний результат.

Найприбутковішим підрозділом у 2022 році була "Епам Системз" з показником 3,44 млрд грн. Цей результат став рекордним серед українських IT-компаній. У той час "Хайлоад Солюшнс" мала збиток у розмірі 0,5 млн грн. Однак уже за рік компанія вийшла у плюс із прибутком 775 млн грн, у 2024-му — 2,39 млрд грн, а за перше півріччя 2025-го заробила 1,43 млрд грн, утримуючи позицію лідера.

Ще одна компанія — "Софтсерв Технології" — змогла вирости з 1,9 млн грн у 2022 році до понад 200 млн грн у 2023–2024 роках. Значний прогрес продемонструвала і "Епам Діджитал": її прибуток зріс майже у п’ять разів за три роки — з 168 млн грн у 2022-му до 838 млн грн у 2024-му.

Нагадаємо, у четвертій частині літнього зарплатного циклу аналітики дослідили доходи фахівців з роботи з даними — аналітиків, Data Scientists, Data Engineers, ML/AI Engineers. Цей напрям залишається одним із найприбутковіших в українському ІТ.