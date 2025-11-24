Кто зарабатывает на новых правилах автогражданки: премии ОСАГО выросли почти в три раза за 4 года

По данным Национальной ассоциации страховщиков Украины, с 2022 года объем премий страховых компаний по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСГПО) резко возрос.

Об этом говорится в статье Delo.ua "Автострахование по-новому: что происходит на рынке автогражданки".

Так, за десять месяцев 2022-го полученные страховщиками премии ОСГПО составили 5,6 млрд грн, в 2023-м – уже 7,1 млрд, в 2024-м – более 8,5 млрд, а в 2025 году – более 18,8 млрд грн.

В то же время объемы выплат пострадавшим в ДТП также выросли более чем вдвое – с 2,3 млрд. грн. в 2022 году до 5,3 млрд. грн. за десять месяцев 2025-го.

Интересно, что количество заключенных договоров ОСАГО практически не изменилось и остается на уровне около 6 млн.

Лидеры рынка по объему премий 2025 года (10 месяцев)

СХ "ТАС" – 3,4 млрд грн (рост 180%);

НАСК "Оранта" – 2,5 млрд грн (рост 118%);

УСК "Княжеская Виенна Иншуранс Групп".

Далее в первой десятке: СК "ИНГО" (более 1 млрд грн), СК "Арсенал страхования" (989 млн грн), СК "УСГ" (966 млн грн), СК "Евроинс Украина" (964 млн грн), СК "ПЗУ Украина" (928 млн грн), СК "УСУ" грн).

Лидеры рынка по объему страховых выплат 2025 года (10 месяцев)

СХ "ТАС" – 866 млн грн;

НАСК "Оранта" – 672 млн грн;

УСК "Княжая Виенна Иншуранс Групп" – 552 млн грн;

СК "ПЗУ Украина" – 304 млн грн;

СК "ИНГО" – 281 млн грн;

СК "Евроинс Украина" – 254 млн грн;

СК "УСО" – 246 млн грн;

СК "УСГ" – 228 млн грн;

СК "Арсенал страхования" – 218 млн грн;

СК "АRX" – 187 млн грн.

Участники рынка отмечают, что повышение стоимости полисов ОСГПО связано не только со свободным ценообразованием, но и с общим пересмотром правил и стандартов страхового продукта.

Несмотря на рост тарифов, реальную эффективность новой модели рынок сможет оценить только через несколько лет. Страховщики ожидают, что постепенная адаптация потребителей и коррекция тарифов в соответствии с фактической убыточностью уравновесит рынок и обеспечит финансовую устойчивость ОСАГО в долгосрочной перспективе.

В октябре 2025 года Моторное (транспортное) страховое бюро Украины осуществило регламентные выплаты пострадавшим в ДТП. Общая сумма выплат составила 144,1 млн грн (1 889 выплат). Показатель количества регламентных выплат по сравнению с октябрем 2024 увеличился на 52,6%, а сумма выплат – на 112,3%.