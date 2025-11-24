Хто заробляє на нових правилах автоцивілки: премії ОСЦПВ зросли майже втричі за 4 роки

За даними Національної асоціації страховиків України, з 2022 року обсяг премій страхових компаній за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) різко зріс.

Про це йдеться у статті Delo.ua "Автострахування по-новому: що відбувається на ринку автоцивілки".

Так, за десять місяців 2022-го отримані страховиками премії ОСЦПВ склали 5,6 млрд грн, в 2023-му – вже 7,1 млрд, в 2024-му – понад 8,5 млрд, а в 2025 році – понад 18,8 млрд грн.

Водночас обсяги виплат постраждалим у ДТП також зросли більш ніж удвічі – з 2,3 млрд грн у 2022 році до 5,3 млрд грн за десять місяців 2025-го.

Цікаво, що кількість укладених договорів ОСЦПВ практично не змінилася й залишається на рівні близько 6 млн.

Лідери ринку за обсягом премій 2025 року (10 місяців)

СГ "ТАС" – 3,4 млрд грн (ріст 180%);

НАСК "Оранта" – 2,5 млрд грн (ріст 118%);

УСК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп".

Далі у першій десятці: СК "ІНГО" (більше 1 млрд грн), СК "Арсенал страхування" (989 млн грн), СК "УСГ" (966 млн грн), СК "Євроінс Україна" (964 млн грн), СК "ПЗУ Україна" (928 млн грн), СК "ВУСО" (911 млн грн), СК "АRX" (773 млн грн).

Лідери ринку за обсягом страхових виплат 2025 року (10 місяців)

СГ "ТАС" – 866 млн грн;

НАСК "Оранта" – 672 млн грн;

УСК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп" – 552 млн грн;

СК "ПЗУ Україна" – 304 млн грн;

СК "ІНГО" – 281 млн грн;

СК "Євроінс Україна" – 254 млн грн;

СК "ВУСО" – 246 млн грн;

СК "УСГ" – 228 млн грн;

СК "Арсенал страхування" – 218 млн грн;

СК "АRX" – 187 млн грн.

Учасники ринку зазначають, що підвищення вартості полісів ОСЦПВ пов’язане не лише з вільним ціноутворенням, а й із загальним переглядом правил і стандартів страхового продукту.

Попри зростання тарифів, реальну ефективність нової моделі ринок зможе оцінити лише через кілька років. Страховики очікують, що поступова адаптація споживачів та корекція тарифів відповідно до фактичної збитковості врівноважить ринок і забезпечить фінансову стійкість ОСЦПВ у довгостроковій перспективі.

Додамо, у жовтні 2025 року Моторне (транспортне) страхове бюро України здійснило регламентні виплати потерпілим у ДТП. Загальна сума виплат сягнула 144,1 млн грн (1 889 виплат). Показник кількості регламентних виплат у порівнянні з жовтнем 2024 року збільшився на 52,6%, а сума виплат – на 112,3%.