Чому "зелена картка" обов'язкова: українські страховики виплатили понад €38 млн за ДТП за кордоном

Протягом січня – вересня 2025 року страхові компанії України врегулювали 11 246 випадків ДТП, які сталися з вини українських водіїв в інших країнах. Загалом було виплачено понад 38 млн євро страхового відшкодування за міжнародними сертифікатами “Зелена картка”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

Як зазначили в МТСБУ, середній розмір виплати залежить від лімітів відповідальності, установлених у країні, де сталася аварія. Проте наведені дані свідчать, що кожен страховий випадок обходиться страховикам більш ніж у 1000 євро, а в окремих ситуаціях — навіть понад 100 000 євро.

Для чого потрібна "Зелена картка"

"Зелена картка" — це міжнародний страховий сертифікат, який захищає водія від фінансових наслідків ДТП, спричиненої з його вини, та гарантує компенсацію збитків третім особам у 47 країнах Європи, Північної Африки та Близького Сходу.

Страховики наголошують: водіям не варто нехтувати цим полісом, адже у разі ДТП без нього всі витрати на відшкодування шкоди доведеться сплачувати самостійно. Сума таких витрат може бути в десятки чи навіть сотні разів більшою, ніж вартість самого сертифіката.

Наявність "Зеленої картки" є обов’язковою умовою для виїзду за кордон на власному автомобілі — без неї перетнути кордон неможливо.

Нагадаємо, з січня по липень 2025 року виплати постраждалим у ДТП за полісами "автоцивілки" склали понад 3,4 млрд грн (обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів). Це на 26,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.