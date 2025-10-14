Запланована подія 2

Почему "Зеленая карта" обязательна: украинские страховщики выплатили более €38 млн за ДТП за границей

Страховые компании Украины урегулировали 11246 случаев ДТП

В течение января – сентября 2025 года страховые компании Украины урегулировали 11 246 случаев ДТП, произошедших по вине украинских водителей в других странах. В общей сложности было выплачено более 38 млн евро страхового возмещения по международным сертификатам "Зеленая карта".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

Как отметили в МТСБУ, средний размер выплат зависит от лимитов ответственности, установленных в стране, где произошла авария. Однако приведенные данные свидетельствуют, что каждый страховой случай обходится страховщикам более чем в 1000 евро, а в отдельных ситуациях даже более 100 000 евро.

Для чего нужна "Зеленая карта"

"Зеленая карта" — это международный страховой сертификат, который защищает водителя от финансовых последствий ДТП, вызванного по его вине, и гарантирует компенсацию ущерба третьим лицам в 47 странах Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.

Страховщики отмечают: водителям не стоит пренебрегать этим полисом, ведь в случае ДТП без него все расходы по возмещению ущерба придется платить самостоятельно. Сумма таких расходов может быть в десятки или даже сотни раз больше, чем стоимость самого сертификата.

Наличие "Зеленой карты" является обязательным условием для выезда за границу на собственном автомобиле - без нее пересечь границу невозможно.

Напомним, с января по июль 2025 года выплаты пострадавшим в ДТП по полисам "автогражданки" составили более 3,4 млрд грн (обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств). Это на 26,4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Автор:
Татьяна Бессараб