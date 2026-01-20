Запланована подія 2

Кубраков стал советником президента Украины по инфраструктуре

Бывший вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков был назначен внештатным советником президента по вопросам инфраструктуры и взаимодействия с общинами.

Как пишет Delo.ua, соответствующий указ появился на сайте главы государства 20 января.

"Мой фокус остается неизменным - поддержка состоятельности общин, внедрение эффективной системы управления инвестициями и реализация проектов, приносящих конкретный результат людям, в частности сейчас, во время чрезвычайной ситуации в энергетике", - написал Кубраков в Facebook.

Кто такой Александр Кубраков

Окончил Киевский Национальный экономический университет и краткосрочную программу в Harvard Kennedy School. Маркетолог по образованию.

С ноября 2019 по май 2021 был руководителем в "Укравтодоре".

С 2021 по 2024 год Кубраков возглавлял Министерство инфраструктуры, а затем стал вице-премьер-министром по восстановлению Украины и министром развития общин, территорий и инфраструктуры.

Под его руководством реализовывали проекты "Большого строительства", обеспечивали работу "зернового коридора" и восстанавливали поврежденную в результате обстрелов энергоинфраструктуру.

9 мая 2024 года Верховная Рада Украины уволила Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Уже в январе 2025 года он стал советником эксминистра обороны Рустема Умерова .

При руководстве Кубракова в "Укравтодоре" были разработаны "методические рекомендации", которые ограничили количество компаний-подрядчиков, которые могли попасть на тендеры по строительству и ремонту автомобильных дорог.

В частности, он обвинялся в создании дорожного картеля из семи компаний, разыгрывавших все большие тендеры на миллиарды гривен.

В расследовании от проекта Bihus.Info, "Укравтодор" обвинялся в крупных переплатах за асфальтобетон, что приносило сверхприбыли подрядчикам-участникам картеля. Сам Кубраков жаловался на то, что во Всеукраинской дорожной ассоциации, объединяющей дорожно-строительные компании, заказывали информационную кампанию против него.

Автор:
Татьяна Бессараб