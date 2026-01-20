Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,15

EUR

50,30

--0,13

Готівковий курс:

USD

43,50

43,40

EUR

50,99

50,76

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Кубраков став радником президента України з питань інфраструктури

Зеленський призначив колишнього віцепрем’єра з відновлення Кубракова своїм радником
Зеленський призначив колишнього віцепрем’єра з відновлення Кубракова своїм радником / Офіс президента

Колишнього віцепрем’єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова призначили позаштатним радником президента з питань інфраструктури та взаємодії з громадами.

Як пише Delo.ua, відповідний указ з’явився на сайті глави держави 20 січня.

"Мій фокус залишається незмінним — підтримка спроможності громад, впровадження ефективної системи управління інвестиціями та реалізація проєктів, що приносять конкретний результат людям, зокрема зараз, в час надзвичайної ситуації в енергетиці", - написав Кубраков у Facebook. 

Хто такий Олександр Кубраков

Закінчив Київський Національний економічний університет та короткотермінову програму у "Harvard Kennedy School". Маркетолог за освітою.

З листопада 2019 року по травень 2021 року був очільником в "Укравтодорі".

З 2021 по 2024 рік Кубраков очолював Міністерство інфраструктури, а згодом став віцепрем’єр-міністром з відновлення України та міністром розвитку громад, територій та інфраструктури.

Під його керівництвом реалізовували проєкти "Великого будівництва", забезпечували роботу "зернового коридору" та відновлювали пошкоджену внаслідок обстрілів енергоінфраструктуру.

9 травня 2024 року Верховна Рада України звільнила Кубракова з посади віце-прем’єр-міністра з відновлення України- мііністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Вже у січні 2025 року він став радником ексміністра оборони Рустема Умєрова

За керівництва Кубракова в "Укравтодорі" було розроблено "методичні рекомендації", які обмежили кількість компаній-підрядників, які могли потрапити на тендери з будівництва та ремонту автомобільних доріг.

Зокрема, він звинувачувався у створенні дорожнього картелю з семи компаній, що розігрували між собою всі великі тендери на мільярди гривень.

У розслідуванні від проєкту Bihus.Info, "Укравтодор" звинувачувався у великих переплатах за асфальтобетон, що приносило надприбутки підрядникам-учасникам картелю. Сам Кубраков скаржився на те, що у "Всеукраїнській дорожній асоціації", яка об'єднує дорожньо-будівельні компанії, замовляли інформаційну кампанію проти нього.

Автор:
Тетяна Бесараб