Кубраков став радником президента України з питань інфраструктури
Колишнього віцепрем’єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова призначили позаштатним радником президента з питань інфраструктури та взаємодії з громадами.
Як пише Delo.ua, відповідний указ з’явився на сайті глави держави 20 січня.
"Мій фокус залишається незмінним — підтримка спроможності громад, впровадження ефективної системи управління інвестиціями та реалізація проєктів, що приносять конкретний результат людям, зокрема зараз, в час надзвичайної ситуації в енергетиці", - написав Кубраков у Facebook.
Хто такий Олександр Кубраков
Закінчив Київський Національний економічний університет та короткотермінову програму у "Harvard Kennedy School". Маркетолог за освітою.
З листопада 2019 року по травень 2021 року був очільником в "Укравтодорі".
З 2021 по 2024 рік Кубраков очолював Міністерство інфраструктури, а згодом став віцепрем’єр-міністром з відновлення України та міністром розвитку громад, територій та інфраструктури.
Під його керівництвом реалізовували проєкти "Великого будівництва", забезпечували роботу "зернового коридору" та відновлювали пошкоджену внаслідок обстрілів енергоінфраструктуру.
9 травня 2024 року Верховна Рада України звільнила Кубракова з посади віце-прем’єр-міністра з відновлення України- мііністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Вже у січні 2025 року він став радником ексміністра оборони Рустема Умєрова.
За керівництва Кубракова в "Укравтодорі" було розроблено "методичні рекомендації", які обмежили кількість компаній-підрядників, які могли потрапити на тендери з будівництва та ремонту автомобільних доріг.
Зокрема, він звинувачувався у створенні дорожнього картелю з семи компаній, що розігрували між собою всі великі тендери на мільярди гривень.
У розслідуванні від проєкту Bihus.Info, "Укравтодор" звинувачувався у великих переплатах за асфальтобетон, що приносило надприбутки підрядникам-учасникам картелю. Сам Кубраков скаржився на те, що у "Всеукраїнській дорожній асоціації", яка об'єднує дорожньо-будівельні компанії, замовляли інформаційну кампанію проти нього.