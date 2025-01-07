Олександр Кубраков отримав нову посаду: чим займатиметься

Міністр оборони України Рустем Умєров призначив колишнього главу Мінінфраструктури Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах.

Про це Умєров повідомив у Фейсбук.

Як наголосив очільник Міноборони, досвід Кубракова на посадах віцепрем’єр-міністра, міністра інфраструктури та керівника "Укравтодору" є важливим і допоможе у вдосконаленні системи постачання та логістики у Збройних силах України.

"Впевнений, що його державний та практичний досвід сприятиме підвищенню ефективності оборонних процесів та зміцненню нашої обороноздатності", - підкреслив Умеров.

Нагадаємо, 9 травня Верховна Рада звільнила Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Під час голосування самого міністра в залі не було. За його словами, прем’єр-міністр Денис Шмигаль не обговорював із ним питання звільнення.

Хто такий Олександр Кубраков

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України, народний депутат Верховної Ради 9 скликання. Ексочільник "Укравтодору".

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну займався питанням організації експорту в умовах заблокованих портів, потім приймав участь в забезпеченні зернового коридору.

За керівництва Кубракова в "Укравтодорі" було розроблено "методичні рекомендації", які обмежили кількість компаній-підрядників, які могли потрапити на тендери з будівництва та ремонту автомобільних доріг. Зокрема, він звинувачувався у створенні дорожнього картелю з семи компаній, що розігрували між собою всі великі тендери на мільярди гривень.

У розслідуванні від проєкту Bihus.Info, "Укравтодор" звинувачувався у великих переплатах за асфальтобетон, що приносило надприбутки підрядникам-учасникам картелю. Сам Кубраков скаржився на те, що у "Всеукраїнській дорожній асоціації", яка об'єднує дорожньо-будівельні компанії, замовляли інформаційну кампанію проти нього.

Під керівництвом Кубракова "Укравтодор" розпочав реалізацію головного інфраструктурного проєкту Володимира Зеленського - "Велике будівництво".

Закінчив Київський Національний економічний університет та короткотермінову програму у "Harvard Kennedy School". Маркетолог за освітою.