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Александр Кубраков получил новую должность: чем будет заниматься

Бывший глава Мининфраструктуры Александр Кубраков
Бывший глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

Министр обороны Украины Рустем Умеров назначил бывшего главу Мининфраструктуры Александра Кубракова своим советником на общественных началах.

Об этом Умеров сообщил в Фейсбуке.

Как отметил глава Минобороны, опыт Кубракова на должностях вице-премьер-министра, министра инфраструктуры и руководителя "Укравтодора" важен и поможет в совершенствовании системы поставок и логистики в Вооруженных силах Украины.

"Уверен, что его государственный и практический опыт будет способствовать повышению эффективности оборонных процессов и укреплению нашей обороноспособности", – подчеркнул Умеров.

Напомним, 9 мая Верховная Рада уволила Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Во время голосования министра в зале не было. По его словам, премьер-министр Денис Шмигаль не обсуждал с ним вопрос увольнения.

Кто такой Александр Кубраков

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, народный депутат Верховной Рады 9 созыва, экс-глава "Укравтодора".

С начала полномасштабного вторжения в Украину занимался вопросом организации экспорта в условиях заблокированных портов, затем принимал участие в обеспечении зернового коридора.

При руководстве Кубракова в "Укравтодоре" были разработаны "методические рекомендации", которые ограничили количество компаний-подрядчиков, которые могли попасть на тендеры по строительству и ремонту автомобильных дорог. В частности, он обвинялся в создании дорожного картеля из семи компаний, разыгрывавших между собой все крупные тендеры на миллиарды гривен.

В расследовании от проекта Bihus.Info, "Укравтодор" обвинялся в больших переплатах за асфальтобетон, что приносило сверхприбыли подрядчикам-участникам картеля. Сам Кубраков жаловался на то, что во Всеукраинской дорожной ассоциации, которая объединяет дорожно-строительные компании, заказывали информационную кампанию против него.

Под руководством Кубракова "Укравтодор" приступил к реализации главного инфраструктурного проекта Владимира Зеленского — "Большое строительство".

Окончил Киевский Национальный экономический университет и краткосрочную программу в Harvard Kennedy School. Маркетолог по образованию.

Автор:
Светлана Манько