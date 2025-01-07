Александр Кубраков получил новую должность: чем будет заниматься

Министр обороны Украины Рустем Умеров назначил бывшего главу Мининфраструктуры Александра Кубракова своим советником на общественных началах.

Об этом Умеров сообщил в Фейсбуке.

Как отметил глава Минобороны, опыт Кубракова на должностях вице-премьер-министра, министра инфраструктуры и руководителя "Укравтодора" важен и поможет в совершенствовании системы поставок и логистики в Вооруженных силах Украины.

"Уверен, что его государственный и практический опыт будет способствовать повышению эффективности оборонных процессов и укреплению нашей обороноспособности", – подчеркнул Умеров.

Напомним, 9 мая Верховная Рада уволила Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Во время голосования министра в зале не было. По его словам, премьер-министр Денис Шмигаль не обсуждал с ним вопрос увольнения.

Кто такой Александр Кубраков

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, народный депутат Верховной Рады 9 созыва, экс-глава "Укравтодора".

С начала полномасштабного вторжения в Украину занимался вопросом организации экспорта в условиях заблокированных портов, затем принимал участие в обеспечении зернового коридора.

При руководстве Кубракова в "Укравтодоре" были разработаны "методические рекомендации", которые ограничили количество компаний-подрядчиков, которые могли попасть на тендеры по строительству и ремонту автомобильных дорог. В частности, он обвинялся в создании дорожного картеля из семи компаний, разыгрывавших между собой все крупные тендеры на миллиарды гривен.

В расследовании от проекта Bihus.Info, "Укравтодор" обвинялся в больших переплатах за асфальтобетон, что приносило сверхприбыли подрядчикам-участникам картеля. Сам Кубраков жаловался на то, что во Всеукраинской дорожной ассоциации, которая объединяет дорожно-строительные компании, заказывали информационную кампанию против него.

Под руководством Кубракова "Укравтодор" приступил к реализации главного инфраструктурного проекта Владимира Зеленского — "Большое строительство".

Окончил Киевский Национальный экономический университет и краткосрочную программу в Harvard Kennedy School. Маркетолог по образованию.