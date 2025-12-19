Курорты вместо соцпакетов: руководители профсоюзов газовой отрасли растратили более 14,5 млн грн

Правоохранительные органы Украины совместно со службой безопасности ООО "Оператор ГТС Украины" разоблачили масштабную коррупционную схему. Более 14,5 млн. грн., которые по коллективному договору предназначались для нужд простых работников газовой отрасли, были потрачены руководством на собственный отдых с семьями в элитных отелях, корпоративы и даже крестины собственных детей.

Как пишет Delo . Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора .

Как работала схема?

По данным следствия, на протяжении 2023-2025 годов главы первичных профсоюзных организаций разработали механизм свободного использования взносов. Из общей суммы в 233 млн грн, перечисленных на социальные нужды коллектива, значительные суммы уходили не в помощь людям, а на "красивую жизнь" чиновников.

Среди расходов, обнаруженных следствием:

отдых семей руководителей в элитных гостинично-развлекательных комплексах;

оплата лечения друзей и родственников;

корпоративы с дорогим алкоголем;

покупка брендовой одежды;

оплата крестин своих детей за средства взносов.

Чтобы скрыть эти расходы, должностные лица сознательно обходили официальные закупочные процедуры. Это позволяло им избегать контроля со стороны страны и компании, манипулируя размерами настоящих расходов.

На сегодняшний день подозрение по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (расход имущества в особо крупных размерах) сообщено трем руководителям профсоюзных организаций во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают полный круг причастных лиц и окончательный размер нанесенного ущерба.

