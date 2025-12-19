Курорти замість соцпакетів: керівники профспілок газової галузі розтратили понад 14,5 млн грн

Правоохоронні органи України спільно зі службою безпеки ТОВ "Оператор ГТС України" викрили масштабну корупційну схему. Понад 14,5 млн грн, які за колективним договором призначалися для потреб простих працівників газової галузі, були витрачені керівництвом на власний відпочинок з сімʼями в елітних готелях, корпоративи та навіть хрестини власних дітей.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора

Як працювала схема?

За даними слідства, упродовж 2023–2025 років голови первинних профспілкових організацій розробили механізм вільного використання внесків. Із загальної суми у 233 млн грн, перерахованих на соціальні потреби колективу, значні суми йшли не на допомогу людям, а на "красиве життя" посадовців.

Серед витрат, які виявило слідство:

відпочинок сімей керівників в елітних готельно-розважальних комплексах;

оплата лікування друзів та родичів;

корпоративи з дорогим алкоголем;

купівля брендового одягу;

оплата хрестин власних дітей за кошти внесків.

Щоб приховати ці витрати, посадовці свідомо обходили офіційні закупівельні процедури. Це дозволяло їм уникати контролю з боку держави та підприємства, маніпулюючи обсягами реальних видатків.

На сьогодні підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна в особливо великих розмірах) повідомлено трьом керівникам профспілкових осередків у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло причетних осіб та остаточний розмір завданих збитків.

