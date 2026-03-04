Курс на стандарты ЕС: во Львовской области установили первый датчик UFAIR мониторинга качества воздуха

В городе Новояворовск Львовской области начал работу первый индикативный датчик мониторинга качества воздуха. Это оборудование закуплено в рамках украинско-финского проекта UFAIR, финансируемого Министерством иностранных дел Финляндии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

В целом программа проекта предусматривает установку шести индикативных датчиков и двух референтных пунктов наблюдения, полностью отвечающих техническим требованиям Европейского Союза. По словам замминистра Игоря Зубовича, создание такой системы является важным условием для экологической безопасности и последующей евроинтеграции Украины.

Сейчас сеть стационарных станций в Украине нуждается в обновлении, поскольку имеющееся количество пунктов наблюдения и их географическое покрытие недостаточно для полного контроля за загрязнителями.

Проект UFAIR помогает решить эти вызовы через модернизацию оборудования и обучение специалистов. В частности, перед запуском датчика в Новояворовске эксперты Финского метеорологического института провели тренинг для украинских специалистов по монтажу и эксплуатации сенсорных систем.

Реализация проекта UFAIR поможет обеспечить общественность подлинными данными о состоянии воздуха в реальном времени. Кроме приближения к нормам ЕС, новая система позволит более точно оценивать влияние военных действий на окружающую среду и здоровье людей, что критически важно для формирования будущей экологической политики Украины.

Напомним, российская агрессия против Украины повлекла за собой беспрецедентные разрушения природной среды, массовое уничтожение экосистем и масштабное загрязнение воздуха, грунтов и вод. По состоянию на декабрь 2025 года школа от загрязнения атмосферного воздуха оценивалась в 967 млрд. грн .