Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,45

+0,22

EUR

50,46

--0,14

Наличный курс:

USD

44,02

43,78

EUR

51,45

51,10

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Курс на стандарты ЕС: во Львовской области установили первый датчик UFAIR мониторинга качества воздуха

завод, трубы
На Львовщине установили датчик мониторинга воздуха / Freepik

В городе Новояворовск Львовской области начал работу первый индикативный датчик мониторинга качества воздуха. Это оборудование закуплено в рамках украинско-финского проекта UFAIR, финансируемого Министерством иностранных дел Финляндии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

В целом программа проекта предусматривает установку шести индикативных датчиков и двух референтных пунктов наблюдения, полностью отвечающих техническим требованиям Европейского Союза. По словам замминистра Игоря Зубовича, создание такой системы является важным условием для экологической безопасности и последующей евроинтеграции Украины.

Сейчас сеть стационарных станций в Украине нуждается в обновлении, поскольку имеющееся количество пунктов наблюдения и их географическое покрытие недостаточно для полного контроля за загрязнителями.

Проект UFAIR помогает решить эти вызовы через модернизацию оборудования и обучение специалистов. В частности, перед запуском датчика в Новояворовске эксперты Финского метеорологического института провели тренинг для украинских специалистов по монтажу и эксплуатации сенсорных систем.

Реализация проекта UFAIR поможет обеспечить общественность подлинными данными о состоянии воздуха в реальном времени. Кроме приближения к нормам ЕС, новая система позволит более точно оценивать влияние военных действий на окружающую среду и здоровье людей, что критически важно для формирования будущей экологической политики Украины.

Напомним, российская агрессия против Украины повлекла за собой беспрецедентные разрушения природной среды, массовое уничтожение экосистем и масштабное загрязнение воздуха, грунтов и вод. По состоянию на декабрь 2025 года школа от загрязнения атмосферного воздуха оценивалась в 967 млрд. грн .

Автор:
Татьяна Ковальчук