Курс на стандарти ЄС: на Львівщині встановили перший датчик UFAIR моніторингу якості повітря

У місті Новояворівськ, що на Львівщині, розпочав роботу перший індикативний датчик моніторингу якості повітря. Це обладнання закуплене в межах українсько-фінського проєкту UFAIR, який фінансує Міністерство закордонних справ Фінляндії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Загалом програма проєкту передбачає встановлення шести індикативних датчиків та двох референтних пунктів спостереження, які повністю відповідають технічним вимогам Європейського Союзу. За словами заступника міністра Ігоря Зубовича, створення такої системи є важливою умовою для екологічної безпеки та подальшої євроінтеграції України.

Наразі мережа стаціонарних станцій в Україні потребує оновлення, оскільки наявна кількість пунктів спостереження та їхнє географічне покриття є недостатніми для повного контролю за забруднювачами.

Проєкт UFAIR допомагає вирішити ці виклики через модернізацію обладнання та навчання фахівців. Зокрема, перед запуском датчика у Новояворівську експерти Фінського метеорологічного інституту провели тренінг для українських спеціалістів із монтажу та експлуатації сенсорних систем.

Реалізація проєкту UFAIR допоможе забезпечити громадськість достеменними даними про стан повітря у реальному часі. Окрім наближення до норм ЄС, нова система дозволить точніше оцінювати вплив воєнних дій на довкілля та здоров’я людей, що є критично важливим для формування майбутньої екологічної політики України.

Нагадаємо, російська агресія проти України спричинила безпрецедентні руйнування природного середовища, масове знищення екосистем та масштабне забруднення повітря, ґрунтів і вод. Станом на грудень 2025 року школа від забруднення атмосферного повітря оцінювалася у 967 млрд грн.