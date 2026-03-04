Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,45

+0,22

EUR

50,46

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,55

43,40

EUR

50,90

50,60

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Курс на стандарти ЄС: на Львівщині встановили перший датчик UFAIR моніторингу якості повітря

завод, труби
На Львіщині встановили датчик моніторингу повітря / Freepik

У місті Новояворівськ, що на Львівщині, розпочав роботу перший індикативний датчик моніторингу якості повітря. Це обладнання закуплене в межах українсько-фінського проєкту UFAIR, який фінансує Міністерство закордонних справ Фінляндії. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Загалом програма проєкту передбачає встановлення шести індикативних датчиків та двох референтних пунктів спостереження, які повністю відповідають технічним вимогам Європейського Союзу. За словами заступника міністра Ігоря Зубовича, створення такої системи є важливою умовою для екологічної безпеки та подальшої євроінтеграції України.

Наразі мережа стаціонарних станцій в Україні потребує оновлення, оскільки наявна кількість пунктів спостереження та їхнє географічне покриття є недостатніми для повного контролю за забруднювачами.

Проєкт UFAIR допомагає вирішити ці виклики через модернізацію обладнання та навчання фахівців. Зокрема, перед запуском датчика у Новояворівську експерти Фінського метеорологічного інституту провели тренінг для українських спеціалістів із монтажу та експлуатації сенсорних систем.

Реалізація проєкту UFAIR допоможе забезпечити громадськість достеменними даними про стан повітря у реальному часі. Окрім наближення до норм ЄС, нова система дозволить точніше оцінювати вплив воєнних дій на довкілля та здоров’я людей, що є критично важливим для формування майбутньої екологічної політики України.

Нагадаємо, російська агресія проти України спричинила безпрецедентні руйнування природного середовища, масове знищення екосистем та масштабне забруднення повітря, ґрунтів і вод. Станом на грудень 2025 року школа від забруднення атмосферного повітря оцінювалася у 967 млрд грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук