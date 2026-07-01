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Курс валют на 1 июля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на шесть копеек, в то же время евро подешевел сразу на четырнадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 1.07.2026 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,79 грн (-6 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,03 грн (-14 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,88 грн (-5 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|44,60/44,75
|Евро
|51,15/51,40
|Злотый
|11,85/12,00
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 1 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,40/45,00
|50,40/51,40
|Ощадбанк
|44,50/ 45,00
|50,60/51,40
|11,40/12,20
|ПУМБ
|44,55/45,05
|50,80/51,50
|11,40/12,20
|Укргазбанк
|44,50/ 45,00
|50,60/51,40
|11,40/12,20
|Райффайзен
|44,40/ 44,95
|50,70/51,35
Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.