Курс валют на 1 июля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на шесть копеек, в то же время евро подешевел сразу на четырнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 1.07.2026 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 44,79 грн (-6 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,03 грн (-14 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,88 грн (-5 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 44,60/44,75 Евро 51,15/51,40 Злотый 11,85/12,00

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 1 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,40/45,00 50,40/51,40 Ощадбанк 44,50/ 45,00 50,60/51,40 11,40/12,20 ПУМБ 44,55/45,05 50,80/51,50 11,40/12,20 Укргазбанк 44,50/ 45,00 50,60/51,40 11,40/12,20 Райффайзен 44,40/ 44,95 50,70/51,35

Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.