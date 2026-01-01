- Категория
Курс валют на 1 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на четыре копейки, в то же время евро подешевел на семь копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 01.01.2026 (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,35 грн (-4 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 49,79 грн (-7 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,80 грн (+0 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|42,20/42,35
|Евро
|49,85/50,05
|Злотый
|11,67/11,80
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 1 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,95/42,55
|49,20/50,20
|Ощадбанк
|42,20/42,65
|49,65/50,35
|9,70/10,40
|ПУМБ
|42,10/42,80
|49,45/50,20
|11,63/11,93
|Укргазбанк
|42,20/42,65
|49,65/50,35
|10,80/11,80
|Райффайзен
|42,10/42,57
|49,30/50,15
Каков будет курс доллара и евро на стыке лет, читайте в материале Delo.ua.