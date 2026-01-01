Запланована подія 2

Курс валют на 1 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар, евро
Нацбанк установил официальный курс на четверг / Depositphotos

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на четыре копейки, в то же время евро подешевел на семь копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 01.01.2026 (четверг).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 42,35 грн (-4 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 49,79 грн (-7 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,80 грн (+0 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 42,20/42,35
Евро 49,85/50,05
Злотый 11,67/11,80

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 1 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41,95/42,55 49,20/50,20
Ощадбанк 42,20/42,65 49,65/50,35 9,70/10,40
ПУМБ 42,10/42,80 49,45/50,20 11,63/11,93
Укргазбанк 42,20/42,65 49,65/50,35 10,80/11,80
Райффайзен 42,10/42,57 49,30/50,15

Каков будет курс доллара и евро на стыке лет, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько