Курс валют на 1 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на четыре копейки, в то же время евро подешевел на семь копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 01.01.2026 (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 42,35 грн (-4 коп.).

Курс евро

1 евро – 49,79 грн (-7 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,80 грн (+0 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,20/42,35 Евро 49,85/50,05 Злотый 11,67/11,80

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 1 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,95/42,55 49,20/50,20 Ощадбанк 42,20/42,65 49,65/50,35 9,70/10,40 ПУМБ 42,10/42,80 49,45/50,20 11,63/11,93 Укргазбанк 42,20/42,65 49,65/50,35 10,80/11,80 Райффайзен 42,10/42,57 49,30/50,15

Каков будет курс доллара и евро на стыке лет, читайте в материале Delo.ua.