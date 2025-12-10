Курс валют на 10 декабря 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился сразу на одиннадцать копеек, в то же время евро подорожало на семь копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 10.12.2025 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 42,18 грн (+11 коп.).

Курс евро

1 евро – 49,09 грн (+7 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,61 грн (+2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,25/42,35 Евро 49,25/49,39 Злотый 11,60/11,70

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 9 декабря курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,75/42,35 48,45/49,45 11,50/11,70 Сбербанк 42,15/42,60 49,00/49,60 11,50/11,80 ПУМБ 42,00/42,60 48,90/49,60 11,50/11,90 Укргазбанк 42,15/42,60 49,00/49,60 11,50/11,80 Райффайзен 42,08/42,40 48,70/49,37 11,40/11,70

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.