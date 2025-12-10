Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,01

EUR

49,02

+0,03

Готівковий курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,39

49,25

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Курс валют на 10 грудня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар
НБУ встановив офіційний курс на середу / Freepik

Офіційний курс долара США щодо гривні зміцнився одразу на одинадцять копійок, водночас євро подорожчало на сім копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 10.12.2025 (середа). 

Курс долара

  • 1 долар США – 42,18 грн (+11 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 49,09 грн (+7 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,61 грн (+2 коп.). 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 42,25/42,35
Євро 49,25/49,39
Злотий 11,60/11,70

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 9 грудня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41,75/42,35 48,45/49,45 11,50/11,70
Ощадбанк 42,15/42,60 49,00/49,60 11,50/11,80
ПУМБ 42,00/42,60 48,90/49,60 11,50/11,90
Укргазбанк 42,15/42,60 49,00/49,60 11,50/11,80
Райффайзен 42,08/42,40 48,70/49,37 11,40/11,70

Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.

Автор:
Світлана Манько