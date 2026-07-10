Курс валют на 10 июля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на три копейки, в то же время евро подорожало на восемнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 10.07.2026 (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 44,51 грн (+3 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,87 грн (+18 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,80 грн (+4 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 44,50/44,60 Евро 51,05/51,20 Злотый 11,77/11,90

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 10 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,15/44,70 50,10/51,20 Ощадбанк 44,25/ 44,75 50,55/51,25 11,40/12,10 ПУМБ 44,30/ 44,75 50,50/51,30 11,40/12,10 Укргазбанк 44,25/ 44,75 50,55/51,30 11,40/12,10 Райффайзен 44,30/ 44,70 50,50/51,19

Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.