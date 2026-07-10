Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,52

+0,04

EUR

50,88

+0,18

Наличный курс:

USD

44,60

44,50

EUR

51,22

51,05

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Курс валют на 10 июля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар, евро
Нацбанк установил официальный курс доллара на пятницу / Depositphotos

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на три копейки, в то же время евро подорожало на восемнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 10.07.2026 (пятница).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,51 грн (+3 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 50,87 грн (+18 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,80 грн (+4 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 44,50/44,60
Евро 51,05/51,20
Злотый 11,77/11,90

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 10 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 44,15/44,70 50,10/51,20
Ощадбанк 44,25/ 44,75 50,55/51,25 11,40/12,10
ПУМБ 44,30/ 44,75 50,50/51,30 11,40/12,10
Укргазбанк 44,25/ 44,75 50,55/51,30 11,40/12,10
Райффайзен 44,30/ 44,70 50,50/51,19

Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.

Автор:
Светлана Манько