Курс валют на 10 липня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні зріс на три копійки, водночас євро подорожчало на вісімнадцять копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 10.07.2026 (п’ятниця).

Курс долара

1 долар США – 44,51 грн (+3 коп.).

Курс євро

1 євро – 50,87 грн (+18 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,80 грн (+4 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 44,50/44,60 Євро 51,05/51,20 Злотий 11,77/11,90

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 10 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 44,15/44,70 50,10/51,20 Ощадбанк 44,25/ 44,75 50,55/51,25 11,40 / 12,10 ПУМБ 44,30/ 44,75 50,50/51,30 11,40 / 12,10 Укргазбанк 44,25/ 44,75 50,55/51,30 11,40 / 12,10 Райффайзен 44,30/ 44,70 50,50 / 51,19

Нагадаємо, український валютний ринок увійшов у червень із відносною стабільністю, але зберігає вразливість до зовнішніх і внутрішніх факторів. На тлі воєнних ризиків і високого імпортного попиту долар оновив максимальні значення. Водночас експерти не прогнозують різких коливань у найближчій перспективі, хоча поступове ослаблення гривні залишається ймовірним.