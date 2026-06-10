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Курс валют на 10 июня 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

евро, доллар
Нацбанк установил курс валют на 10 июня

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос сразу на 33 копейки, установив новый исторический максимум, в то же время евро подорожало на 55 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 10.06.2026 ( среда ).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,84 грн (+33 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 51,90 грн (+55 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 12,25 грн (+14 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 44,70/44,95
Евро 52,00/52,30
Злотый 12,06/12,15

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 10 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 44,70/45,30 51,55/52,40
Ощадбанк 44,75/ 45,35 51,55/52,45 12,20/12,60
ПУМБ 44,80/45,40 51,55/52,50 12,20/12,60
Укргазбанк 44,75/ 45,35 51,55/52,45 12,20/ 12,60
Райффайзен 44,80/ 45,24 51,60/52,40

Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.

Автор:
Светлана Манько