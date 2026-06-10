- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 10 июня 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос сразу на 33 копейки, установив новый исторический максимум, в то же время евро подорожало на 55 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 10.06.2026 ( среда ).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,84 грн (+33 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,90 грн (+55 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,25 грн (+14 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|44,70/44,95
|Евро
|52,00/52,30
|Злотый
|12,06/12,15
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 10 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,70/45,30
|51,55/52,40
|Ощадбанк
|44,75/ 45,35
|51,55/52,45
|12,20/12,60
|ПУМБ
|44,80/45,40
|51,55/52,50
|12,20/12,60
|Укргазбанк
|44,75/ 45,35
|51,55/52,45
|12,20/ 12,60
|Райффайзен
|44,80/ 45,24
|51,60/52,40
Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.