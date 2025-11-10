Курс валют на 10 ноября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился сразу на десять копеек, а евро подешевел на две копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 10.11.2025 года (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,98 грн (-10 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,50 грн (-2 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,42 грн (+1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,96/42,08 Евро 48,68/48,85 Злотый 11,40/11,50

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 10 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,55/42,15 47,90/48,90 11,30/11,60 Ощадбанк 41,80/42,30 48,20/48,95 11,30/11,60 ПУМБ 41,80/42,40 48,30/49,00 11,20/11,50 Укргазбанк 41,80/42,30 48,20/48,95 11,30/11,60 Райффайзен 41,70/42,15 48,10/48,95 11,20/11,50

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.