Курс валют на 10 листопада 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні знизився одразу на десять копійок, а євро подешевшало на дві копійки.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 10.11.2025 (понеділок).

Курс долара

1 долар США – 41,98 грн (-10 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,50 грн (-2 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,42 грн (+1 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,96/42,08 Євро 48,68/48,85 Злотий 11,40/11,50

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 10 листопада курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,55/42,15 47,90/48,90 11,30/11,60 Ощадбанк 41,80/42,30 48,20/48,95 11,30/11,60 ПУМБ 41,80/42,40 48,30/49,00 11,20/11,50 Укргазбанк 41,80/42,30 48,20/48,95 11,30/11,60 Райффайзен 41,70/42,15 48,10/48,95 11,20/11,50

Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.