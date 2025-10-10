Курс валют на 10 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снова укрепился, а евро подорожало на семь копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 10.10.2025 года (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 41,51 грн (+11 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,21 грн (+7 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,33 грн (+1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,40/41,49 Евро 48,35/48,55 Злотый 11,35/11,45

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 10 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,10/41,70 47,55/48,55 11,10/11,30 Ощадбанк 41,20/41,65 48,05/48,70 11,10/11,30 ПУМБ 41,20/41,80 48,10/48,80 11,00/11,30 Укргазбанк 41,20/41,55 48,05/48,70 11,10/11,30 Райффайзен 41,37/41,69 47,90/48,44 11,00/11,30

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.