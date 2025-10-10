Курс валют на 10 жовтня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні знову зміцнився, а євро подорожчало на сім копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 10.10.2025 (п'ятниця).

Курс долара

1 долар США – 41,51 грн (+11 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,21 грн (+7 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,33 грн (+1 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,40/41,49 Євро 48,35/48,55 Злотий 11,35/11,45

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 10 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,10/41,70 47,55/48,55 11,10/11,30 Ощадбанк 41,20/41,65 48,05/48,70 11,10/11,30 ПУМБ 41,20/41,80 48,10/48,80 11,00/11,30 Укргазбанк 41,20/41,55 48,05/48,70 11,10/11,30 Райффайзен 41,37/41,69 47,90/48,44 11,00/11,30

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.