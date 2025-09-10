Курс валют на 10 сентября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне изменился сразу на тринадцать копеек, а евро подешевел на девять копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 10.09.2025 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 41,12 грн (-13 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,29 грн (-9 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,35 грн (-4 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,17/41,25 Евро 48,40/48,55 Злотый 11,26/11,38

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 10 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 40,75/41,35 47,70/48,70 11,20/11,55 Ощадбанк 41,00/41,45 48,00/48,75 11,05/11,50 ПУМБ 41,10/41,70 48,10/48,80 11,10/11,40 Укргазбанк 41,00/41,45 48,00/48,75 11,05/11,50 Райффайзен 40,95/41,39 47,90/48,63 11,10/11,60

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.