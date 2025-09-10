- Категория
Курс валют на 10 сентября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне изменился сразу на тринадцать копеек, а евро подешевел на девять копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 10.09.2025 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,12 грн (-13 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,29 грн (-9 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,35 грн (-4 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,17/41,25
|Евро
|48,40/48,55
|Злотый
|11,26/11,38
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 10 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|40,75/41,35
|47,70/48,70
|11,20/11,55
|Ощадбанк
|41,00/41,45
|48,00/48,75
|11,05/11,50
|ПУМБ
|41,10/41,70
|48,10/48,80
|11,10/11,40
|Укргазбанк
|41,00/41,45
|48,00/48,75
|11,05/11,50
|Райффайзен
|40,95/41,39
|47,90/48,63
|11,10/11,60
Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.