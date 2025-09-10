- Категорія
Курс валют на 10 вересня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні змінився одразу на тринадцять копійок, а євро подешевшало на дев’ять копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 10.09.2025 (середа).
Курс долара
- 1 долар США – 41,12 грн (-13 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 48,29 грн (-9 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,35 грн (-4 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,17/41,25
|Євро
|48,40/48,55
|Злотий
|11,26/11,38
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 10 вересня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|40,75/41,35
|47,70/48,70
|11,20/11,55
|Ощадбанк
|41,00/41,45
|48,00/48,75
|11,05/11,50
|ПУМБ
|41,10/41,70
|48,10/48,80
|11,10/11,40
|Укргазбанк
|41,00/41,45
|48,00/48,75
|11,05/11,50
|Райффайзен
|40,95/41,39
|47,90/48,63
|11,10/11,60
