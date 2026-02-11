- Категория
Курс валют на 11 февраля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на шесть копеек, в то же время евро подорожало сразу на тринадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 11.02.2026 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,09 грн (+6 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,25 грн (+13 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,16 грн (+3 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,10/43,17
|Евро
|51,35/50,51
|Злотый
|12,15/12,26
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 11 февраля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|42,68/43,28
|50,75/51,75
|Ощадбанк
|42,90/43,45
|51,05/51,85
|12,50/12,90
|ПУМБ
|42,80/43,40
|50,90/51,60
|12,45/12,95
|Укргазбанк
|42,90/43,45
|51,05/51,85
|12,50/12,90
|Райффайзен
|42,90/ 43,20
|50,80/ 51,60
Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.