Курс валют на 11 февраля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на шесть копеек, в то же время евро подорожало сразу на тринадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 11.02.2026 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 43,09 грн (+6 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,25 грн (+13 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,16 грн (+3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,10/43,17 Евро 51,35/50,51 Злотый 12,15/12,26

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 11 февраля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 42,68/43,28 50,75/51,75 Ощадбанк 42,90/43,45 51,05/51,85 12,50/12,90 ПУМБ 42,80/43,40 50,90/51,60 12,45/12,95 Укргазбанк 42,90/43,45 51,05/51,85 12,50/12,90 Райффайзен 42,90/ 43,20 50,80/ 51,60

Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.