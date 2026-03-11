- Категория
Курс валют на 11 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на четыре копейки, в то же время евро подорожало сразу на тридцать две копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 11.03.2026 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,86 грн (-4 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,04 грн (+32 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,99 грн (+14 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,91/44,08
|Евро
|51,30/51,50
|Злотый
|12,00/12,15
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 11 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,50/44,10
|50,50/51,50
|Ощадбанк
|43,70/ 44,35
|50,70/51,60
|11,80/12,40
|ПУМБ
|43,60/ 44,20
|50,60/51,50
|11,80/12,40
|Укргазбанк
|43,70/ 44,35
|50,70/51,60
|11,80/12,40
|Райффайзен
|43,65/ 44,12
|50,70/51,45
Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность .