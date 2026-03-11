Запланована подія 2

Курс валют на 11 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар, евро
Курс гривны по отношению к доллару США и евро установил НБУ / Freepik

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на четыре копейки, в то же время евро подорожало сразу на тридцать две копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 11.03.2026 (среда).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 43,86 грн (-4 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 51,04 грн (+32 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,99 грн (+14 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 43,91/44,08
Евро 51,30/51,50
Злотый 12,00/12,15

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 11 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 43,50/44,10 50,50/51,50
Ощадбанк 43,70/ 44,35 50,70/51,60 11,80/12,40
ПУМБ 43,60/ 44,20 50,60/51,50 11,80/12,40
Укргазбанк 43,70/ 44,35 50,70/51,60 11,80/12,40
Райффайзен 43,65/ 44,12 50,70/51,45

Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность .

Автор:
Светлана Манько