Курс валют на 11 сентября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне изменился на девять копеек, а евро подешевел на пять копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 11.09.2025 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,21 грн (+9 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,24 грн (-5 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,32 грн (-3 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,23/41,30
|Евро
|48,40/48,55
|Злотый
|11,28/11,38
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 11 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|40,80/41,40
|47,65/48,65
|11,20/11,55
|Ощадбанк
|41,00/41,45
|48,00/48,75
|11,05/11,50
|ПУМБ
|41,00/41,60
|48,10/48,80
|11,10/11,40
|Укргазбанк
|41,00/41,45
|48,00/48,75
|11,05/11,50
|Райффайзен
|40,11/41,50
|47,90/48,68
|11,10/11,60
