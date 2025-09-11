Курс валют на 11 сентября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне изменился на девять копеек, а евро подешевел на пять копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 11.09.2025 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 41,21 грн (+9 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,24 грн (-5 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,32 грн (-3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,23/41,30 Евро 48,40/48,55 Злотый 11,28/11,38

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 11 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 40,80/41,40 47,65/48,65 11,20/11,55 Ощадбанк 41,00/41,45 48,00/48,75 11,05/11,50 ПУМБ 41,00/41,60 48,10/48,80 11,10/11,40 Укргазбанк 41,00/41,45 48,00/48,75 11,05/11,50 Райффайзен 40,11/41,50 47,90/48,68 11,10/11,60

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.