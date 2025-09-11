Курс валют на 11 вересня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні змінився на дев’ять копійок, а євро подешевшало на п’ять копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 11.09.2025 (четвер).

Курс долара

1 долар США – 41,21 грн (+9 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,24 грн (-5 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,32 грн (-3 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,23/41,30 Євро 48,40/48,55 Злотий 11,28/11,38

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 11 вересня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 40,80/41,40 47,65/48,65 11,20/11,55 Ощадбанк 41,00/41,45 48,00/48,75 11,05/11,50 ПУМБ 41,00/41,60 48,10/48,80 11,10/11,40 Укргазбанк 41,00/41,45 48,00/48,75 11,05/11,50 Райффайзен 40,11/41,50 47,90/48,68 11,10/11,60

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.