Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,12

--0,13

EUR

48,29

--0,09

Готівковий курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,55

48,40

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Курс валют на 11 вересня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

євро, долар
ривня зміцнилася щодо долара, але знизилась щодо євро

Офіційний курс долара США щодо гривні змінився на дев’ять копійок, а євро подешевшало на п’ять копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 11.09.2025 (четвер). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,21 грн (+9 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 48,24 грн (-5 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,32 грн (-3 коп.). 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,23/41,30
Євро 48,40/48,55
Злотий 11,28/11,38

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 11 вересня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 40,80/41,40 47,65/48,65 11,20/11,55
Ощадбанк 41,00/41,45 48,00/48,75 11,05/11,50
ПУМБ 41,00/41,60 48,10/48,80 11,10/11,40
Укргазбанк 41,00/41,45 48,00/48,75 11,05/11,50
Райффайзен 40,11/41,50 47,90/48,68 11,10/11,60

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько