- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 12 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на 6 копеек, а евро подорожал на 1 копейку.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 12.08.2025 года (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,45 грн (+1 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,20 грн (+1 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,33 грн (-1 коп.).
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,37/41,45
|Евро
|48,20/48,40
|Злотый
|11,25/11,36
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 12 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41.00/41.60
|47.60/48.60
|Ощадбанк
|41.25/41.70
|47.90/48.70
|9.70/10.40
|ПУМБ
|41.20/41.80
|48.00/48.70
|11.20/11.50
|Укргазбанк
|41.10/41.60
|48.00/48.40
|10.50/11.40
|Райффайзен
|41.25/41.56
|47.80/48.30
Заметим, по оценкам экспертов, в начале августа курс гривны к доллару будет находиться в пределах 41,8–42,4 грн/долл., а курс гривны к евро – в пределах 48,5–50 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.