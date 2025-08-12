Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,45

+0,06

EUR

48,20

+0,00

Наличный курс:

USD

41,45

41,38

EUR

48,40

48,20

Курс валют на 12 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
НБУ установил официальный курс на вторник / Freepik

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на 6 копеек, а евро подорожал на 1 копейку.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 12.08.2025 года (вторник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,45 грн (+1 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 48,20 грн (+1 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,33 грн (-1 коп.).

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,37/41,45
Евро 48,20/48,40
Злотый 11,25/11,36

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 12 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41.00/41.60 47.60/48.60
Ощадбанк 41.25/41.70 47.90/48.70 9.70/10.40
ПУМБ 41.20/41.80 48.00/48.70 11.20/11.50
Укргазбанк 41.10/41.60 48.00/48.40 10.50/11.40
Райффайзен 41.25/41.56 47.80/48.30

Заметим, по оценкам экспертов, в начале августа курс гривны к доллару будет находиться в пределах 41,8–42,4 грн/долл., а курс гривны к евро – в пределах 48,5–50 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько