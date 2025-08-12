Запланована подія 2

Курс валют на 12 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар
НБУ встановив офіційний курс на вівторок / Freepik

Офіційний курс долара США щодо гривні зріс на 6 копійок, а євро подорожча на 1 копійку.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 12.08.2025 (вівторок). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,45 грн (+1 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 48,20 грн (+1 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,33 грн (-1 коп.). 

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,37/41,45
Євро 48,20/48,40
Злотий 11,25/11,36

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 12 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41.00/41.60 47.60/48.60
Ощадбанк 41.25/41.70 47.90/48.70 9.70/10.40
ПУМБ 41.20/41.80 48.00/48.70 11.20/11.50
Укргазбанк 41.10/41.60 48.00/48.40 10.50/11.40
Райффайзен 41.25 / 41.56 47.80/48.30

Зауважимо, за оцінками експертів, на початку серпня курс гривні до долара перебуватиме в межах 41,8–42,4 грн/дол., а курс гривні до євро – у межах 48,5-50 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько