Курс валют на 12 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні зріс на 6 копійок, а євро подорожча на 1 копійку.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 12.08.2025 (вівторок).
Курс долара
- 1 долар США – 41,45 грн (+1 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 48,20 грн (+1 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,33 грн (-1 коп.).
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,37/41,45
|Євро
|48,20/48,40
|Злотий
|11,25/11,36
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 12 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41.00/41.60
|47.60/48.60
|Ощадбанк
|41.25/41.70
|47.90/48.70
|9.70/10.40
|ПУМБ
|41.20/41.80
|48.00/48.70
|11.20/11.50
|Укргазбанк
|41.10/41.60
|48.00/48.40
|10.50/11.40
|Райффайзен
|41.25 / 41.56
|47.80/48.30
Зауважимо, за оцінками експертів, на початку серпня курс гривні до долара перебуватиме в межах 41,8–42,4 грн/дол., а курс гривні до євро – у межах 48,5-50 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.