Курс валют на 12 декабря 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно снизился, в то же время евро подорожало сразу на тридцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 12.12.2025 года (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 42,27 грн (-1 коп.).

Курс евро

1 евро – 49,52 грн (+30 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,71 грн (+6 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,25/42,35 Евро 49,55/49,77 Злотый 11,65/11,78

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 12 декабря курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,88/42,48 48,85/49,85 11,50/11,70 Ощадбанк 42,10/42,65 49,25/49,95 11,50/11,80 ПУМБ 42,10/42,70 49,20/49,90 11,50/11,90 Укргазбанк 42,10/42,65 49,25/49,95 11,50/11,80 Райффайзен 42,00/42,36 49,00/49,79 11,40/11,70

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.