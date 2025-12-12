Запланована подія 2

Новини
12 грудня 2025 року
Курс валют на 12 грудня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Нацбанк встановив курс долара на пʼятницю / Freepik

Офіційний курс долара США щодо гривні несуттєво знизився, водночас євро подорожчало одразу на тридцять копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 12.12.2025 (пʼятниця). 

Курс долара

  • 1 долар США – 42,27 грн (-1 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 49,52 грн (+30 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,71 грн (+6 коп.). 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 42,25/42,35
Євро 49,55/49,77
Злотий 11,65/11,78

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 12 грудня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41,88/42,48 48,85/49,85 11,50/11,70
Ощадбанк 42,10/42,65 49,25/49,95 11,50/11,80
ПУМБ 42,10/42,70 49,20/49,90 11,50/11,90
Укргазбанк 42,10/42,65 49,25/49,95 11,50/11,80
Райффайзен 42,00/42,36 49,00/49,79 11,40/11,70

Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.

Автор:
Світлана Манько