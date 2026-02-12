Курс валют на 12 февраля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на шесть копеек, в то же время евро подешевел на пять копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 12.02.2026 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 43,03 грн (-6 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,20 грн (-5 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,15 грн (-1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,05/43,15 Евро 51,25/51,45 Злотый 12,15/12,25

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 12 февраля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 42,62/43,32 50,50/51,50 Ощадбанк 42,85/43,45 51,00/51,80 12,50/12,90 ПУМБ 42,80/43,40 50,90/51,60 12,45/12,95 Укргазбанк 42,85/43,45 51,00/51,80 12,50/12,90 Райффайзен 42,85/ 43,23 50,60/ 51,27

Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.