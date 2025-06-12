Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

--0,04

EUR

47,46

--0,05

Наличный курс:

USD

41,45

41,40

EUR

47,87

47,70

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Курс валют на 12 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Курс гривны немного укрепился по отношению к доллару США и по отношению к евро / Freepik

Официальный курс гривны по отношению к доллару США немного укрепился, а евро подешевел на 4 копейки.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 12.06.2025 года (четверг).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,51 грн (-5 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 47,46 грн (-4 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,14 грн (-3 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,40/41,45 грн
Евро 47,68/47,85 грн
Злотый 11,08/11,20 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 12 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41,09/41,69 47,00/48,00
Ощадбанк 41,10/41,70 47,25/48,05 10,80/11,30
ПУМБ 41,30/41,90 47,20/47,90 11,00/11,40
Укргазбанк 41,10/41,70 47,25/48,05 10,80/11,30
Райффайзен 41,42/41,68 47,10/47,97

Заметим, курсовая стабильность сохраняется на фоне низкого спроса на валюту как со стороны населения, так и бизнеса. По прогнозам экспертов, в июне ожидаются колебания курса гривны в пределах 41–42 грн. за доллар и 46,3–47,8 грн. за евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько