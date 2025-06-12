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Курс валют на 12 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США немного укрепился, а евро подешевел на 4 копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 12.06.2025 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,51 грн (-5 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 47,46 грн (-4 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,14 грн (-3 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,40/41,45 грн
|Евро
|47,68/47,85 грн
|Злотый
|11,08/11,20 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 12 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,09/41,69
|47,00/48,00
|Ощадбанк
|41,10/41,70
|47,25/48,05
|10,80/11,30
|ПУМБ
|41,30/41,90
|47,20/47,90
|11,00/11,40
|Укргазбанк
|41,10/41,70
|47,25/48,05
|10,80/11,30
|Райффайзен
|41,42/41,68
|47,10/47,97
Заметим, курсовая стабильность сохраняется на фоне низкого спроса на валюту как со стороны населения, так и бизнеса. По прогнозам экспертов, в июне ожидаются колебания курса гривны в пределах 41–42 грн. за доллар и 46,3–47,8 грн. за евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.