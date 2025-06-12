Курс валют на 12 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США немного укрепился, а евро подешевел на 4 копейки.

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Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 12.06.2025 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 41,51 грн (-5 коп.).

Курс евро

1 евро – 47,46 грн (-4 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,14 грн (-3 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,40/41,45 грн Евро 47,68/47,85 грн Злотый 11,08/11,20 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 12 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,09/41,69 47,00/48,00 Ощадбанк 41,10/41,70 47,25/48,05 10,80/11,30 ПУМБ 41,30/41,90 47,20/47,90 11,00/11,40 Укргазбанк 41,10/41,70 47,25/48,05 10,80/11,30 Райффайзен 41,42/41,68 47,10/47,97

Заметим, курсовая стабильность сохраняется на фоне низкого спроса на валюту как со стороны населения, так и бизнеса. По прогнозам экспертов, в июне ожидаются колебания курса гривны в пределах 41–42 грн. за доллар и 46,3–47,8 грн. за евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.