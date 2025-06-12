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Курс валют на 12 червня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні щодо долара США трохи зміцнився, а євро подешевшало на 4 копійки.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 12.06.2025 (четвер).
Курс долара
- 1 долар США – 41,51 грн (-5 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 47,46 грн (-4 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,14 грн (-3 коп.)
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,40/41,45 грн
|Євро
|47,68/47,85 грн
|Злотий
|11,08/11,20 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 12 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,09/41,69
|47,00/48,00
|Ощадбанк
|41,10/41,70
|47,25/48,05
|10,80/11,30
|ПУМБ
|41,30/41,90
|47,20/47,90
|11,00/11,40
|Укргазбанк
|41,10/41,70
|47,25/48,05
|10,80/11,30
|Райффайзен
|41,42/41,68
|47,10/47,97
Зауважимо, курсова стабільність зберігається на тлі низького попиту валюту як із боку населення, так і бізнесу. За прогнозами експертів, у червні очікуються коливання курсу гривні в межах 41–42 грн за долар та 46,3–47,8 грн за євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.