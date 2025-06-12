Курс валют на 12 червня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс гривні щодо долара США трохи зміцнився, а євро подешевшало на 4 копійки.

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Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 12.06.2025 (четвер).

Курс долара

1 долар США – 41,51 грн (-5 коп.).

Курс євро

1 євро – 47,46 грн (-4 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,14 грн (-3 коп.)

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,40/41,45 грн Євро 47,68/47,85 грн Злотий 11,08/11,20 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 12 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,09/41,69 47,00/48,00 Ощадбанк 41,10/41,70 47,25/48,05 10,80/11,30 ПУМБ 41,30/41,90 47,20/47,90 11,00/11,40 Укргазбанк 41,10/41,70 47,25/48,05 10,80/11,30 Райффайзен 41,42/41,68 47,10/47,97

Зауважимо, курсова стабільність зберігається на тлі низького попиту валюту як із боку населення, так і бізнесу. За прогнозами експертів, у червні очікуються коливання курсу гривні в межах 41–42 грн за долар та 46,3–47,8 грн за євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.